Главная » Новости



19:21, 18 декабря 2024 года Коронавирус пошел в рост в Орловской области Число пациентов увеличилось на 8,2%.





В Орловской области с 9 по 15 декабря ОРВИ заболели порядка 4,5 тысячи человек, что на 5,1% ниже предыдущего показателя. В общей доле пациентов на долю детей в возрасте до 14 лет приходится 55%, сообщили в Роспотребнадзоре.



COVID-19 нашли у 243 человек, что на 8,2% выше показателя предыдущей недели.



Против гриппа привито более 49,1% от численности населения области.





Артем Ежаков





