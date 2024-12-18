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17:24, 18 декабря 2024 года В Мценске семье погибшего бойца вручили Орден Мужества Павел Сидоров пал смертью храбрых, выполняя свой воинский долг.



Фото: газета "Мценский край"

В Мценске Орловской области родителям погибшего в зоне проведения СВО бойца вручили Орден Мужества. Павел Сидоров пал смертью храбрых 14 февраля 2024 года, выполняя свой воинский долг.



В церемонии приняли участие глава города Николай Кочетаев и военный комиссар Мценска Валерий Зайцев. Как сообщает газета "Мценский край", Павел Сидоров родился 30 марта 1997 года в деревне Апальково Мценского района. В октябре 2022 года был мобилизован в рамках частичной мобилизации. Служил в звании младшего сержанта, в должности командира отделения.



Павел героически погиб, защищая свою Родину, и был похоронен на Аллее Славы в Мценске. Посмертно он был награжден Орденом Мужества.







Сергей Мерцалов





