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15:32, 18 декабря 2024 года

С 19 декабря орловским льготникам начнут выдавать инсулин

500 упаковок прибыло в регион, вскоре ждут примерно такую же партию.


В Орловскую область прибыло 500 упаковок инсулина. Об этом сообщает региональный информационный портал. Льготники начнут получать препарат с 19 декабря. До конца года ждут примерно такую же партию.

Полученный препарат позволит обеспечить пациентов в декабре и январе. Также дополнительные поставки ожидают в первом месяце нового года.

В Орловской области с инсулинзависимым сахарным диабетом живут 1883 человека. В последние недели у жителей региона возникают вопросы по поставкам инсулина. Губернатор Андрей Клычков пообещал ответить на вопросы орловцев по этой теме 18 декабря в рамках прямого эфира.


Артем Ежаков
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