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19:02, 18 декабря 2024 года

Орловчанка рассказала, как превратить имбирный пряник в произведение искусства

Анна Борисенко пряничное дело для себя выбрала еще в школе.



С маслом, медом, имбирем и джемом - все это составляющие пряничного дела, которое Анна Борисенко выбрала для себя еще в школьные годы. Сначала она изучила рецепты, а затем ей пришла в голову идея превратить пряник в настоящее художественное полотно.

- Мне захотелось попробовать расписать то, что можно будет съесть или подарить близким на праздники. И так я начала заниматься этим увлекательным делом, - рассказала Анна Борисенко.  

Позже Анна начала делиться своими знаниями и секретами мастерства с другими. Она разработала мастер-класс, на котором предлагает детям создать сказочный домик, необычного снегиря или новогодний шар. В ее копилке есть и другие зимние образы.

О том, как приготовить имбирный пряник и как его расписать, подробнее расскажет Виктория Кондрашина.


Виктория Кондрашина
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