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14:33, 18 декабря 2024 года В центре Орла устанавливают светящихся медведей и оленей Всего на площади Ленина появится шести фигур.





В Орле на площади Ленина проходит монтаж светящихся инсталляций. Рабочие устанавливают по три фигуры медведей и оленей.





Ранее инсталляции приобрели в качестве наполнения туристической городской среды за 8,7 миллиона рублей. Деньги на преображение областного центра направили из городского бюджета.



Напомним, что главная елка региона уже установлена. На площади Ленина 25 декабря начнет работу новогодняя ярмарка, откроется и каток.





Сергей Силаев





