На Орловщине появились "зеленые комнаты" для психологической реабилитации детей
Там помогают ребятам, пережившим жестокое обращение, преступные посягательства, катастрофы и пребывание в зоне боевых действий.
На Орловщине появились "зеленые комнаты" для психологической реабилитации детей. Там помогают ребятам, пережившим жестокое обращение, преступные посягательства, катастрофы и пребывание в зоне боевых действий.
К примеру, в Должанском районе такая комната работает при социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Там живет 21 ребенок.
Комната зовется зеленой из-за интерьера в этом цвете. Пространства оснащены инструментарием для проведения занятий и бесед.
Срок реабилитации составляет три месяца, на каждого ребенка составляется индивидуальная программа.
Такие же комнаты открыли в Дмитровском и Ливенском районах, а также Орловском округе. На их создание потратили четыре миллиона рублей.