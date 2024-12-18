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16:59, 18 декабря 2024 года На Орловщине появились "зеленые комнаты" для психологической реабилитации детей Там помогают ребятам, пережившим жестокое обращение, преступные посягательства, катастрофы и пребывание в зоне боевых действий.







На Орловщине появились "зеленые комнаты" для психологической реабилитации детей. Там помогают ребятам, пережившим жестокое обращение, преступные посягательства, катастрофы и пребывание в зоне боевых действий.



К примеру, в Должанском районе такая комната работает при социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Там живет 21 ребенок.



Комната зовется зеленой из-за интерьера в этом цвете. Пространства оснащены инструментарием для проведения занятий и бесед.



Срок реабилитации составляет три месяца, на каждого ребенка составляется индивидуальная программа.



Такие же комнаты открыли в Дмитровском и Ливенском районах, а также Орловском округе. На их создание потратили четыре миллиона рублей.





Татьяна Тимохина





