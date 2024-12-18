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16:25, 18 декабря 2024 года В Орле началась акция "Елка желаний" В ее рамках исполняются мечты детей по всей стране.





В Орле началась акция "Елка желаний". В ее рамках исполняются мечты детей по всей стране. Елочные шарики с желаниями в областной столице уже сняли председатель городского совета Василий Новиков и его заместитель Владимир Негин.



Депутаты исполнят мечты детей и семей участников специальной военной операции. Василию Новикову достались желания Савелия и Сильвии, Владимиру Негину – Виктории.



Ветеран СВО Владимир Строев исполнит желание Варвары и Ульяны Кузьмичевых, которые хотят к празднику сертификаты в магазин детских товаров.





Артем Ежаков





