Главная » Новости



18:24, 18 декабря 2024 года Орловцы передали в Музей Победы колбу с советскими монетами Их собрали в рамках всенародной акции "Живая память благодарных поколений".



Фото: портал Орловской области

16 декабря жители Орловщины отправили в Музей Победы колбу с советскими монетами, собранными в рамках всенародной акции "Живая память благодарных поколений". Колбу в дирекцию Музея передал заместитель руководителя Представительства Орловской области при Правительстве РФ Александр Агабабов.



Акция предусматривает создание в Москве, Минске и Бресте памятных знаков, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. При их изготовлении будут использованы сплавы из советских монет, собранных жителями Республики Беларусь, России и соотечественниками за рубежом.



Как отмечает инфопортал Орловской области, новые памятники, созданные с использованием слитков из собранных монет, станут материальным воплощением объединения миллионов людей.









Сергей Мерцалов





