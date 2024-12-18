Главная » Новости



14:27, 18 декабря 2024 года Орловские студенты-сварщики изготовили разборные печи для СВО В скором времени их отправят на Курское направление.





Орловские студенты-сварщики изготовили разборные печи для нужд бойцов СВО. В ближайшее время эти печи вместе с новогодними сладостями и фронтовыми открытками отправят к бойцам, выполняющим важные задачи на Курском направлении.



Эти универсальные конструкции не только обогреют блиндажи, но и позволят готовить пищу и просушивать вещи. Как рассказали в техникуме, студенты работали над их созданием всего три дня под руководством опытных мастеров.







Всеволод Трифонов





