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12:22, 18 декабря 2024 года

Ливенские поисковики за год обнаружили останки 19 бойцов Великой Отечественной войны

Установлены родственники одного воина.

Фото: "Уездный город"

Ливенские поисковики в 2024 году нашли останки 19 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщило издание "Уездный город" со ссылкой на руководителя поискового отряда "Подвиг".

В 2024 году подняты останки 18 воинов, возвращен на Родину один боец, всего захоронены с почестями 19 участников Великой Отечественной войны. Также установлены родственники одного погибшего ливенца.

Также ведется работа по развитию музея поискового отряда. Он оснащен мультимедийным комплексом, который помогает узнавать о специфике поисковой работы, местах боев Великой Отечественной войны, об истории родного края в военные годы.

Ежегодно музей нашего поискового отряда на улице Свердлова, в котором сейчас несколько тематических экспозиций, посещают более тысячи человек, в первую очередь, это школьники и студенты, - сообщил руководитель поискового отряда.


Сергей Силаев
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