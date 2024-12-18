Главная » Новости



12:22, 18 декабря 2024 года Ливенские поисковики за год обнаружили останки 19 бойцов Великой Отечественной войны Установлены родственники одного воина.



Фото: "Уездный город"

Ливенские поисковики в 2024 году нашли останки 19 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщило издание "Уездный город" со ссылкой на руководителя поискового отряда "Подвиг".



В 2024 году подняты останки 18 воинов, возвращен на Родину один боец, всего захоронены с почестями 19 участников Великой Отечественной войны. Также установлены родственники одного погибшего ливенца.



Также ведется работа по развитию музея поискового отряда. Он оснащен мультимедийным комплексом, который помогает узнавать о специфике поисковой работы, местах боев Великой Отечественной войны, об истории родного края в военные годы.



– Ежегодно музей нашего поискового отряда на улице Свердлова, в котором сейчас несколько тематических экспозиций, посещают более тысячи человек, в первую очередь, это школьники и студенты, - сообщил руководитель поискового отряда.





Сергей Силаев





