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14:03, 18 декабря 2024 года Митрополит Тихон провел литургию в полевом госпитале Крещеные медики и раненые бойцы смогли исповедоваться и причаститься.



Фото: Орловская митрополия

Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил первую литургию в полевом госпитале, расположенном в зоне проведения СВО. Этот госпиталь рассчитан на 60 койко-мест, а все необходимое оборудование для него собрали прихожане и коллектив гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери в Орле.



В своем архипастырском слове глава орловской митрополии напомнил о силе молитвы. Он отметил, что война - это не только время суровых испытаний, но и возможность для настоящего духовного преображения.



Во время литургии все крещеные медики и раненые бойцы смогли исповедоваться и причаститься. Многие из них признались, что уже давно не имели такой возможности из-за военных обстоятельств. В конце литургии Владыка Тихон окропил всех святой водой. Об этом сообщили в Орловской митрополии.







Сергей Мерцалов





