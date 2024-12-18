Главная » Новости



10:58, 18 декабря 2024 года В Орле задержали группу иностранцев с двумя десятками поддельных паспортов В отношении мужчин возбудили уголовное дело.



Фото: скриншот из видео пресс-службы УМВД России по Орловской области

В Орле полицейские совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали троих граждан из республик Средней Азии в возрасте от 18 до 25 лет.



– Мужчины по поддельным паспортам граждан иностранного государства оформляли банковские карты для последующей передачи их третьим лицам с целью дальнейшего их использования для обналичивания денежных средств, добытых преступным путем, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Полицейские изъяли порядка двух десятков поддельных паспортов, столько же поддельных миграционных карт и бланков уведомлений о прибытии в место пребывания. Кроме того, изъяты сим-карты, банковские карты, мобильные телефоны.



Возбуждено уголовное дело по пп."а", "б" ч. 4 ст. 327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).



Иностранцев заключили под стражу, устанавливаются все участники группы





Сергей Силаев





