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10:36, 18 декабря 2024 года

Жителя Кременной осудили за убийство в Орловской области

Преступление совершено почти четверть века назад.

Фото из архива

Жителя города Кременная Луганской Народной Республики признали виновным в убийстве, сОпряженным с разбоем, совершенном в Орловской области 24 года назад. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие и суд установили, что в начале апреля 2000 года мужчина находился в деревне Грачевка Орловского округа у приятеля, где встретил общую знакомую. На девушке были украшения из золота, ради которых житель ЛНР ударил молотком по голове владелицу украшений. Пострадавшая скончалась на месте, тело мужчина закопал в лесопарке, а золото забрал себе.

Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Осужденного ждет исправительное учреждение строгого режима.


Сергей Силаев
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