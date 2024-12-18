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13:08, 18 декабря 2024 года

Орловцы стали чаще страховать машины

А жизнь и здоровье реже.

Фото из архива

По итогам девяти месяцев 2024 года жители Орловской области заключили почти 330 тысяч договоров со страховыми компаниями. Показатель снизился на 6% по сравнению с тремя кварталами 2023 года. Об этом сообщили в орловском отделении Банка России.

С января по сентябрь 2024 года орловцы более шести тысяч раз застраховали жизнь, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На 36% – до 34 тысяч – сократилось и количество купленных полисов страхования от несчастных случаев и болезней.

Такая динамика связана со снижением объемов выдачи ипотечных кредитов на фоне роста ставок и завершения действия льготной ипотечной программы. Кроме того, отдельные банки-партнеры отказались от услуг страховщиков в пользу аналогов страховых продуктов, разработанных самими кредитными организациями, - сообщили в орловском отделении Банка России.

В автостраховании наблюдается рост. С января по сентябрь орловцы застраховали машины почти 175 тысяч раз и потратили на это 950 миллионов рублей. Каско жители региона приобрели 23 тысячи раз, заплатив 410 миллионов рублей.

Увеличение произошло из-за возросшего спроса на новые автомобили, а также в связи с ростом стоимости ремонта и автозапчастей, - пояснили в реготделении Банка России.

За девять месяцев в Орловской области страховые выплатили орловцам 1,5 миллиарда рублей.


Сергей Силаев
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