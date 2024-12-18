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12:03, 18 декабря 2024 года В Орле на Комсомольской под колеса ВАЗ угодила женщина Авария случилась вечером 17 декабря.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В Орле произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. Как сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции, водитель автомобля ВАЗ-2114 двигался по улице Комсомольской и в районе дома № 235 "б" сбил пешехода. Под колеса легковушки попала 36-летняя женщина, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.



В результате ДТП орловчанка получила телесные повреждения. К счастью, госпитализация ей не потребовалась.





Сергей Мерцалов





