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11:26, 18 декабря 2024 года В Орле проверили места продажи пиротехники В рейд вышли сотрудники МЧС и полиции.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле сотрудники МЧС и полиции проверили места продажи пиротехники. Инспекторы посетили торговые точки на Центральном рынке и в подземном переходе у автовокзала.



С 1 декабря по 14 января на территории региона действует запрет на продажу и использование пиротехнических изделий. В результате возрастает риск реализации контрафактной продукции.





Во время рейда несанкционированных точек продажи пиротехники не обнаружили. Однако продавцам напомнили об административной ответственности за торговлю контрафактом. Кроме того, инспекторы побеседовали с представителями малого бизнеса, разъяснив им правила пожарной безопасности и необходимость использования только сертифицированных пиротехнических изделий.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, рейды будут продолжаться в течение всех новогодних праздников.







Сергей Мерцалов





