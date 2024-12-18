Главная » Новости



8:45, 18 декабря 2024 года Глазуновский чиновник не сумел оспорить штраф за игнорирование аварийного дома Он заплатит 400 тысяч рублей.





Приговор в отношении первого заместителя главы администрации Глазуновского района вступил в силу. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и в служебном подлоге. Чиновнику назначили 400 тысяч рублей штрафа и на два с половиной года запретили занимать должности, связанные с определенными полномочиями на государственной службе и в органах местного самоуправления. Осужденный безуспешно попытался оспорить приговор, рассказали в прокуратуре региона.



Напомним, что чиновник, будучи ответственным за расселение аварийного жилья в Глазуновке, знал, что один из домов имеет признаки аварийности, но не организовал работу комиссии для оценки соответствия жилья установленным требованиям и проверки его состояния. Также мужчина подписал заключение, содержащее сведения о необходимости только ремонта кровли, зная, что заседание комиссия не проводила. Этим были нарушены права 17 проживающих в доме граждан.





Артем Ежаков





