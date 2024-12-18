Орловские автоинспекторы вышли в рейд на велокурьеров

С марта прошлого года владельцы СИМов считаются водителями, однако закон к ним не так строг.

Орловские автоинспекторы вышли в рейд на велокурьеров. Одним из самых частых нарушений у них считается переход дороги, не спешившись.

С марта прошлого года велокурьеры на средствах индивидуальной мобильности считаются водителями, однако закон к ним не так строг. Например, им не обязательно "переобуваться" на зиму, но в службах доставки это стало обязанностью. Как велокурьеры соблюдают ПДД, вместе с инспекторами выяснил Владимир Маряшин.