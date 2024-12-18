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20:44, 17 декабря 2024 года В Орле раскрыли секреты подготовки к конкурсу грантов Слушателям рассказали, как презентовать свою идею, чтобы она получила отклик.







В Орле 17 декабря прошел семинар к старту нового грантового конкурса Президентского Фонда культурных инициатив. Мероприятие прошло в "Точке кипения" Орловского госуниверситета.



Слушателям рассказали, как презентовать свою идею, чтобы она получила отклик. В роли спикеров выступили прошлые получатели грантов.



Получить грант могут как негосударственные НКО, так и коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные предприниматели. Также соискатели узнали о нововведениях конкурса. Тематических направлений в нем стало больше. Раньше их было девять, сейчас – 12. Ознакомиться с ними можно на сайте ПФКИ. Также к старту нового грантового конкурса запущен чат-бот. Через него каждый желающий сможет получить ответы на свои вопросы.





Эльза Ахмедбекова





