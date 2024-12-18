В Орле назвали лучших стрелков

В областном центре прошли соревнования по пулевой стрельбе среди трудовых коллективов. Участие приняли 16 команд, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Победителями стала команда УМВД России России по Орловской области. Призовые места в личном первенстве среди мужчин распределились следующим образом:
В личном первенстве среди первое место завоевал Александр Кириков, второе – Александр Ручкин, третье – Роман Гринев. Среди женщин победителем стала Ольга Коржова, Анастасия Аверина, третье – Наталия Пескова.