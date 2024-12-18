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9:27, 18 декабря 2024 года Студенты ОГУ сварили четыре килограмма мыла для бойцов СВО Оно обладает обеззараживающим действием и пригодно для промывки ран.



Фото: кафедра химии ОГУ имени Тургенева

В Орле на кафедре химии ОГУ имени Тургенева состоялся мастер-класс "Сделай мыло своими руками для наших защитников". Под руководством эксперта Екатерины Ставцевой ребята сварили 4 килограмма мыла, которое благодаря своему химическому составу обладает обеззараживающим действием и может быть использовано для промывки ран.



Упаковку и памятки к мылу создали студенты кафедры графики и дизайна. Посылка уже отправлена на передовую, сообщили на кафедре химии опорного вуза.





Сергей Мерцалов





