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10:36, 18 декабря 2024 года На Орловщине произвели более 350 тысяч тонн сахара Переработку сахарной свеклы в регионе ведут четыре предприятия.



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На Орловщине произвели более 350 тысяч тонн сахара из свеклы урожая этого года. Переработкой сахарной свеклы в регионе занимаются четыре предприятия: ООО "Сахарный комбинат "Колпнянский", АО "Сахарный комбинат "Отрадинский", ООО "Ливны Сахар", ООО "Залегощенский сахарный завод".



В результате переработали свыше 2,3 миллиона тонн сахарной свеклы урожая 2024 года, что позволило получить 357,4 тысячи тонн сахара. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Мерцалов





