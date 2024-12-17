Главная » Новости



18:25, 17 декабря 2024 года Орловец остался без денег и кроссовок после общения с лже-продавцом Подозреваемого в мошенничестве нашли.





В Орле раскрыли уголовное дело о мошенничестве. Потерпевший нарвался на злоумышленника в интернете. Он увидел объявление о продаже кроссовок за 10 тысяч рублей и списался с продавцом. Тот попросил предоплату в пять тысяч рублей и три тысячи за доставку. Покупатель перевел деньги, но обувь так и не получил.



Как сообщили в региональном управлении МВД, подозреваемым оказался 19-летний житель Орла. До суда он находится под подпиской о невыезде.





Артем Ежаков





