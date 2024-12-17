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17:21, 17 декабря 2024 года Объем доходов Орла запланирован в размере 13,5 миллиарда рублей Окончательное решение по финансовому документу примут 19 декабря.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Согласительная комиссия по проекту бюджета Орла на 2025 год завершила свою работу. Об этом сообщил в соцсетях председатель городского совета Василий Новиков.



По его словам, члены комиссии достигли консенсуса, а социальные обязательства и меры поддержки семей участников специальной военной операции сохранены. Основные цифры бюджета в первом и втором чтении изменились.



Общий объем доходов увеличился с 3,792 миллиарда рублей до 13,57 миллиарда. В том числе объем межбюджетных трансфертов составляет более 9,5 миллиарда рублей.



В четверг, 19 декабря, состоится заседание городского совета, где будет принято окончательное решение по главному финансовому документу.





Сергей Силаев





