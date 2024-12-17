В Орле наградили лучших энергетиков региона

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17:02, 17 декабря 2024 года
В Орле наградили лучших энергетиков региона22 декабря они отметят профессиональный праздник.
17 декабря в Орле в преддверии профессионального праздника наградили лучших энергетиков региона.
Почетные звания "Заслуженный энергетик Российской Федерации", награды от Минэнерго, грамоты и благодарности губернатора и областного совета вручили орловским энергетикам губернатор Андрей Клычков и первый зампред регионального парламента Михаил Вдовин.
В конце торжественной церемонии энергетиков порадовали концертом, подготовленным областной филармонией.