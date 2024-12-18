Студенты Орловского художественного училища попробовали себя передвижниками
В стенах Некрасовской школы-интерната они открыли свою выставку "Сорочье гнездо".
Студенты Орловского художественного училища попробовали себя передвижниками. В стенах Некрасовской школы-интерната они открыли свою выставку "Сорочье гнездо".
Выставка в рамках проекта "Наставник" посвящена творчеству художницы Ольги Сорокиной и ее учеников. Идея проекта принадлежит педагогу училища, Ольге Тороповой. Выставочный зал будет работать и в новогодние каникулы.