Иван Охлобыстин поздравил орловцев с наступающим Новым годом
Видео поделился командир отрядов народной дружины региона "Бригада Катукова" Денис Орлов.
Известный российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин поздравил жителей Орловской области с наступающим Новым годом. Видео в социальных сетях поделился командир отрядов народной дружины региона "Бригада Катукова" Денис Орлов.
Помимо поздравлений с грядущим праздником, Иван Охлобыстин пожелал орловцам возвращения домой тех, кто сейчас воюет на передовой.