Самочувствие орловцев может ухудшиться из-за магнитной бури

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12:19, 17 декабря 2024 года
Самочувствие орловцев может ухудшиться из-за магнитной буриПик солнечной активности ожидается в середине дня.
Фото: Ольга Супонева
Утром 17 декабря Землю накрыла магнитная буря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, геомагнитный шторм достиг класса G1.
Согласно прогнозам, магнитная буря продлится недолго, а ее интенсивность не превысит уровня слабой, пояснил специалист.
Метеочувствительные жители Орла могут испытывать недомогание во время магнитной бури. Медики рекомендуют пить больше воды, отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.
Сергей Мерцалов
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