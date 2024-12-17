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15:25, 17 декабря 2024 года

В Орле состоится новогодний утренник для семей из приграничья

Праздник для переселенцев организовали волонтеры.

Фото: архив

В конце этой недели в Орле пройдет праздничная елка для детей из семей курских и белгородских переселенцев. Утренник для маленьких жителей приграничья, вынужденно покинувших свои дома, организовали неравнодушные орловцы.

Как рассказали сайту "Вести-Орел" организаторы, мероприятие состоится в клубе "Среда". Ребят и их родителей ждет новогоднее представление, анимация, конкурсы и викторины, ждут гостей и сладкие подарки. В утреннике примут участие около 30 детей, многие из многодетных семей. Присоединиться могут все желающие семьи переселенцев.

Мероприятие организовано силами простых орловцев, без помощи фондов и каких-либо ведомств и организаций. Начало праздника запланировано на 11.00. Адрес: Орел, улица 60-летия Октября, 15.
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