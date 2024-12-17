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11:14, 17 декабря 2024 года В Орловской области пешеход погиб в ДТП Трагедия случилась на трассе М-2 "Крым".



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В Орловской области 16 декабря произошло смертельное ДТП. Водитель "Киа" двигался по трассе М-2 "Крым" из Курска в сторону Москвы и в районе 348-го километра наехал на 83-летнего мужчину.



Пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По информации региональной Госавтоинспекции, пожилой мужчина скончался на месте до приезда медиков.



Всего за последние сутки в Орловской области зарегистрировали 25 ДТП, в которых пострадали семь человек, двое погибли.





Сергей Силаев





