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14:30, 17 декабря 2024 года Пятнадцать FPV-дронов отправились из Орла на харьковское направление Беспилотники приобрели активисты "Народный фронта" Орловской области совместно с партнерами из Москвы.



Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области.

Из Орла на харьковское направление отправились 15 FPV-дронов. Беспилотники приобрели активисты "Народного фронта" Орловской области совместно с партнерами из Москвы.



- Сейчас в зоне специальной военной операции дроны стали незаменимыми помощниками наших бойцов. Они не только обеспечивают безопасность солдат, но и помогают выполнять важные задачи на харьковском направлении, - рассказали в "Народном фронте".



Орловские добровольцы уже доставили груз на передовую.







Сергей Мерцалов





