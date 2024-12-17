Пятнадцать FPV-дронов отправились из Орла на харьковское направление
Беспилотники приобрели активисты "Народный фронта" Орловской области совместно с партнерами из Москвы.
Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области.
Из Орла на харьковское направление отправились 15 FPV-дронов. Беспилотники приобрели активисты "Народного фронта" Орловской области совместно с партнерами из Москвы.
- Сейчас в зоне специальной военной операции дроны стали незаменимыми помощниками наших бойцов. Они не только обеспечивают безопасность солдат, но и помогают выполнять важные задачи на харьковском направлении, - рассказали в "Народном фронте".
Орловские добровольцы уже доставили груз на передовую.