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9:45, 17 декабря 2024 года Орловское духовенство поможет обустроить на фронте полевой госпиталь Он будет рассчитан на 60 койко-мест.



Фото: Орловская митрополия

Митрополит Орловский и Болховский Тихон отправился в зону проведения СВО с гуманитарной миссией. В ходе своего визита он поможет обустроить новый полевой госпиталь, рассчитанный на 60 койко-мест.





Все необходимое оборудование для госпиталя собрали прихожане и коллектив гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери. Отопительные приборы передали студенты Орловского медицинского колледжа.



Как сообщили в Орловской митрополии, еще один важный груз был доставлен в медроту Великоновоселковского района ДНР. Основную часть гуманитарной помощи также собрали в Казанском гарнизонном храме. Кроме того, военные медики попросили помощи в организации полевой бани.







Сергей Мерцалов





