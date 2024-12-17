Орловское духовенство поможет обустроить на фронте полевой госпиталь
Он будет рассчитан на 60 койко-мест.
Фото: Орловская митрополия
Митрополит Орловский и Болховский Тихон отправился в зону проведения СВО с гуманитарной миссией. В ходе своего визита он поможет обустроить новый полевой госпиталь, рассчитанный на 60 койко-мест.
Все необходимое оборудование для госпиталя собрали прихожане и коллектив гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери. Отопительные приборы передали студенты Орловского медицинского колледжа.
Как сообщили в Орловской митрополии, еще один важный груз был доставлен в медроту Великоновоселковского района ДНР. Основную часть гуманитарной помощи также собрали в Казанском гарнизонном храме. Кроме того, военные медики попросили помощи в организации полевой бани.