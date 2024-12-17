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9:15, 17 декабря 2024 года В Орловском округе сгорел дачный дом На месте происшествия работали спасатели.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловском муниципальном округе пожар уничтожил дачный дом. Сообщение о возгорании в СНТ "Машиностроитель" поступило в службу спасения в половине седьмого утра 16 декабря.



К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений дачный дом был охвачен пламенем по всей площади. Также огонь повредил припаркованный рядом автомобиль "Тойота".



На месте происшествия работали сотрудники 2-й пожарно-спасательной части Орла. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.





Сергей Мерцалов





