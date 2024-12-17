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20:37, 16 декабря 2024 года Андрей Клычков проинформирует орловцев по закупкам и выдаче инсулина Губернатор Орловской области посвятит этому часть эфира 18 декабря.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков проинформирует жителей региона о ситуации с закупками и выдачей инсулина льготникам. В последние недели этот вопрос главе Орловщины регулярно задают в ходе его прямых трансляций.



Часть эфира 18 декабря Андрей Клычков пообещал уделить именно вопросу обеспечения инсулином и другими лекарствами. Напомним, что традиционное время начала трансляций – 20:00.



Напомним, что как отмечалось ранее, деньги, закрепленные на закупку инсулина, на другие цели не пойдут ни при каких условиях. Перед поставками пройдут конкурсные процедуры.





Артем Ежаков





