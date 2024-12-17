Михаил Мишустин выделил дополнительные миллионы на зарплату орловским медикам
Речь идет об оплате труда врачей и среднего медицинского персонала.
Свыше 9,9 миллиарда рублей дополнительно направят на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2025-м году. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте Кабмина.
"Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников, согласно которому в 2025 году в медицинские учреждения поступят на работу порядка 26 тысяч квалифицированных специалистов – более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч специалистов среднего медицинского персонала", – сообщили в пресс-службе правительства России.
Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Согласно документу, Орловщина получит порядка 14,3 миллиона рублей.