Главная » Новости



17:51, 16 декабря 2024 года На устранение возможных перебоев со светом в Орловской области готовы выйти полсотни бригад 17 декабря в регионе прогнозируют мокрый снег и ветер с порывами до 17 метров в секунду.





Синоптики прогнозируют 17 декабря в Орловской области мокрый снег и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", на устранение возможных перебоев со светом готовы выйти 55 бригад – это 208 специалистов с 82 единицами техники.



Сообщить о нарушении электроснабжения жители региона могут через сайт "Россети Центр" или мобильное приложение "Есть свет!".





Артем Ежаков





