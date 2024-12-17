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17:41, 16 декабря 2024 года В Орле наградили организаторов работы регионального павильона на выставке "Россия" Орловцев, внесших в это вклад, отметили почетными грамотами и благодарностями губернатора.





В Орле наградили организаторов работы регионального павильона на выставке "Россия". Орловцев, внесших в это вклад, отметили почетными грамотами и благодарностями губернатора. Их отличившимся вручил замглавы региона по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

"На протяжении девяти месяцев Орловская область демонстрировала свои достижения, проводила образовательные, культурные и деловые мероприятия, ярмарки и дегустации. Более 2,7 тысячи человек обеспечивали работу нашего стенда. От гостей мы получили свыше пяти тысяч положительных отзывов", – цитирует Тарасова региональный информационный портал. В организации работы орловского павильона участвовали 18 органов власти и 320 подведомственных учреждений, волонтеры, бизнес и СМИ.



Всего Орловщина провела на ВДНХ 29 тематических недель и 460 различных мастер-классов и других активностей, а с учетом их повторений – почти три тысячи мероприятий.





Артем Ежаков





