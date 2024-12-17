вторник 17.12.2024 00:27:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

17:41, 16 декабря 2024 года

В Орле наградили организаторов работы регионального павильона на выставке "Россия"

Орловцев, внесших в это вклад, отметили почетными грамотами и благодарностями губернатора.


В Орле наградили организаторов работы регионального павильона на выставке "Россия". Орловцев, внесших в это вклад, отметили почетными грамотами и благодарностями губернатора. Их отличившимся вручил замглавы региона по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.
"На протяжении девяти месяцев Орловская область демонстрировала свои достижения, проводила образовательные, культурные и деловые мероприятия, ярмарки и дегустации. Более 2,7 тысячи человек обеспечивали работу нашего стенда. От гостей мы получили свыше пяти тысяч положительных отзывов", – цитирует Тарасова региональный информационный портал.
В организации работы орловского павильона участвовали 18 органов власти и 320 подведомственных учреждений, волонтеры, бизнес и СМИ.

Всего Орловщина провела на ВДНХ 29 тематических недель и 460 различных мастер-классов и других активностей, а с учетом их повторений – почти три тысячи мероприятий.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.