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10:18, 17 декабря 2024 года

Орловские больницы и поликлиники получили почти 900 единиц нового оборудования

Таковы итоги модернизации первичного звена здравоохранения.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Орловской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения по одноименному нацпроекту в больницы и поликлиники региона закуплено 854 единицы медицинского оборудования. Об этом сообщает региональный информационный портал.

Так, в 2021-м в работу запустили 86 единиц медоборудования, в 2022-м году уже 117 единиц, а в 2023-м году еще больше – 370 единиц. В уходящем году заключены контракты на покупку 281 единицы.

В 2024-м году, к примеру, больница Боткина и Свердловская ЦРБ получили флюорографы. Женская консультация НКМЦ пополнилась маммографом. Еще один аппарат для рентгенографии закупили для Малоархангельской ЦРБ. Также в больнице Боткина, Должанской и Верховской ЦРБ появились аппараты УЗИ.

Помимо сложных диагностических комплексов, медучреждения получили электрохирургический аппарат для резекции и коагуляции, гистерорезектоскоп, дефибрилляторы, электрокардиографы, электроэнцефалографы, эндоскоп и риноскоп.


Артем Ежаков
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