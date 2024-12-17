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11:39, 17 декабря 2024 года Орловские школьники заработали на новогодние подарки участникам СВО Чтобы порадовать бойцов, ребята из лицея №22 сдавали макулатуру.







Орловские школьники заработали на новогодние подарки участникам СВО. Ребята из лицея №22 сдавали макулатуру, чтобы порадовать бойцов. Собрать получилось 300 тысяч рублей и закупить на них сотню подарков. В них вошли наборы перчаток и термобелья, сладости.



Также в лицее провели конкурс на самые душевные письма военным. Лучшие вошли в собранные наборы. Подарки на передовую отвезет ветеран СВО Владимир Строев.





Татьяна Тимохина





