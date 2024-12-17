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13:01, 17 декабря 2024 года Орловский завод электрощитового оборудования планирует расширение Основой инвестиционной программы станет закупка новых станков.







Орловский завод электрощитового оборудования планирует расширение. Там производят энергетическое и компрессорное оборудование и упаковывают его в специальные контейнеры. Интересна продукция многим – от оборонного комплекса до золотодобытчиков.



Начинка у контейнеров может быть разной – с системами резервного, аварийного или автономного энергоснабжения. Сеть защищена от перепадов напряжения и замыканий.



Предприятие планирует расширяться. В 2025-м году завод начнет реализацию большой инвестиционной программы, основой которой станет закупка новых станков: лазерной резки с ЧПУ, гибочные станки и полуавтоматические, лентопилочные и другие.



Предприятие стало резидентом территории опережающего развития "Мценск" в 2021-м году, объединив два производства, которые раньше располагались в Московской и Курской областях.





Антон Киселёв





