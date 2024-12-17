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17:24, 16 декабря 2024 года В Орловской области родителям погибших на СВО Героев России назначат ежемесячную выплату Изменения в соответствующий документ внес губернатор Андрей Клычков.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в указ о дополнительных мерах соцподдержки отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории региона. Документ опубликован на сайте регионального правительства.



Документом устанавливается ежемесячное пособие в размере пяти тысяч рублей постоянно проживающему на территории региона одному из родителей военнослужащих и сотрудников ОВД, которым посмертно присвоено звание Героя РФ, погибших при исполнении военной службы или служебных обязанностей в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022-го года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022-го года. Также мера распространяется на Героев России, погибших при отражении провокаций и атак на российское приграничье.



Аналогичная поддержка распространена на росгвардейцев и добровольцев.



Указ вступит в силу с 1 января 2025-го года.





Артем Ежаков





