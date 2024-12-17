вторник 17.12.2024 00:26:56 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

17:24, 16 декабря 2024 года

В Орловской области родителям погибших на СВО Героев России назначат ежемесячную выплату

Изменения в соответствующий документ внес губернатор Андрей Клычков.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в указ о дополнительных мерах соцподдержки отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории региона. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Документом устанавливается ежемесячное пособие в размере пяти тысяч рублей постоянно проживающему на территории региона одному из родителей военнослужащих и сотрудников ОВД, которым посмертно присвоено звание Героя РФ, погибших при исполнении военной службы или служебных обязанностей в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022-го года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022-го года. Также мера распространяется на Героев России, погибших при отражении провокаций и атак на российское приграничье.

Аналогичная поддержка распространена на росгвардейцев и добровольцев.

Указ вступит в силу с 1 января 2025-го года.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.