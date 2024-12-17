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9:06, 17 декабря 2024 года В Орле студенты собрали 100 килограммов подарков для бойцов СВО Новогоднюю акцию организовали в Орловском реставрационно-строительном техникуме.



Фото: тг-канал "Орловская область"

Орловский реставрационно-строительный техникум провел акцию "Новогодний подарок для солдата". Студенты, их родители, педагоги и сотрудники техникума сшили большой мешок Деда Мороза, в котором собрали подарки для защитников Отечества.



Акция вызвала огромный отклик у всех участников. Было собрано более 100 килограммов подарков, а также подготовлены яркие поздравительные открытки. Новогодний груз уже отправлен на фронт. Об этом сообщает тг-канал "Орловская область".





Сергей Мерцалов





