В Орле студенты собрали 100 килограммов подарков для бойцов СВО
Новогоднюю акцию организовали в Орловском реставрационно-строительном техникуме.
Фото: тг-канал "Орловская область"
Орловский реставрационно-строительный техникум провел акцию "Новогодний подарок для солдата". Студенты, их родители, педагоги и сотрудники техникума сшили большой мешок Деда Мороза, в котором собрали подарки для защитников Отечества.
Акция вызвала огромный отклик у всех участников. Было собрано более 100 килограммов подарков, а также подготовлены яркие поздравительные открытки. Новогодний груз уже отправлен на фронт. Об этом сообщаеттг-канал "Орловская область".