В Орле оштрафовали виновника аварии со "скорой" у здания ФСБ
От удара карету СМП отбросило на памятник Феликсу Дзержинскому.
Фото: станция скорой медицинской помощи, г. Орел
В Орле оштрафовали виновника аварии со "скорой" у здания ФСБ. Оно случилось 6 ноября. Как рассказали в пресс-службе городской станции СМП, "скорая" везла пациента в тяжелом состоянии в больницу, включив сирену, но водитель "Ниссана" дорогу машине не уступил. В результате удара карету СМП отбросило на памятник Феликсу Дзержинскому.
В аварии никто не пострадал. Мировой судья оштрафовал водителя иномарки на три тысячи рублей.