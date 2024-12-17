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16:21, 16 декабря 2024 года В Орле оштрафовали виновника аварии со "скорой" у здания ФСБ От удара карету СМП отбросило на памятник Феликсу Дзержинскому.



Фото: станция скорой медицинской помощи, г. Орел

В Орле оштрафовали виновника аварии со "скорой" у здания ФСБ. Оно случилось 6 ноября. Как рассказали в пресс-службе городской станции СМП, "скорая" везла пациента в тяжелом состоянии в больницу, включив сирену, но водитель "Ниссана" дорогу машине не уступил. В результате удара карету СМП отбросило на памятник Феликсу Дзержинскому.



В аварии никто не пострадал. Мировой судья оштрафовал водителя иномарки на три тысячи рублей.





Артем Ежаков





