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18:01, 16 декабря 2024 года Суд вынес приговор по делу о гибели ливенского предпринимателя Сергея Клушина Смертельное ДТП случилось в конце июня.







В Орловской области поставили точку в деле о ДТП, в котором погиб известный ливенский предприниматель и меценат, создатель Славянского сада Сергей Клушин.



Смертельное ДТП случилось в конце июня. "Опель" вылетел на Клушина, когда он собирал шишки для бельчатника. На суде обвиняемый вину признал.



Защищающая сторона просила смягчить наказание до условного срока. В итоге мужчина получил семь с половиной лет колонии-поселения.





Эльза Ахмедбекова





