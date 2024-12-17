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8:43, 17 декабря 2024 года Житель Мценского района украл у соседки 20 тысяч рублей Подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска.



Фото: архив

В Мценском районе Орловской области раскрыли кражу 20 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что из ее квартиры пропал кошелек. При этом следов незаконного проникновения в жилище не было.



Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - им оказался 46-летний житель Мценского района. Полицейские выяснили, что мужчина зашел в квартиру женщины и забрал обнаруженный под подушкой кошелек с деньгами. Впоследствии он потратил их по своему усмотрению.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Сергей Мерцалов





