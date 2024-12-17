Орловские медики в прямом эфире установили сердечный стент

|
|Главная » Новости
19:29, 16 декабря 2024 года
Орловские медики в прямом эфире установили сердечный стентМастер-класс провели в рамках научно-практической конференции.
Медики орловской больницы Семашко в прямом эфире установили сердечный стент. Мастер-класс провели в рамках научно-практической конференции. Ее участниками стали специалисты из Орловской, Курской, Белгородской, Брянской, Тульской и Калужской областей.
Вмешательство провел завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Андрей Лапинас. Операцию комментировал доктор медицинских наук и профессор Николай Боломатов. Он высоко оценил профессиональное мастерство орловского врача.
Артем Ежаков