В Орле планируют ввести льготы для семей защитников приграничья

Такие же уже действуют для родных мобилизованных, а также сотрудников полиции и Росгвардии, участвующих в спецоперации.

Комитет городского совета Орла по образованию, культуре и социальной политике рассмотрит расширение категорий льготников. Их предлагают добавить для семей участников СВО, которые отражают провокации и вторжение на российское приграничье. Об этом сообщил председатель горсовета Василий Новиков.



Такие же льготы уже действуют для родных мобилизованных, а также сотрудников полиции и Росгвардии, участвующих в спецоперации. Речь идет, к примеру, об обеспечении школьным питанием, льготах по родительской плате за посещение детсадов, первоочередном приеме детей в дошкольные учреждения и муниципальные учреждения дополнительного образования, выдаче путевок в загородные оздоровительные лагеря, питании детей в летних пришкольных лагерях.



Комитет соберется на заседание 17 декабря. В случае положительного решения окончательно его оформят на заседании горсовета.