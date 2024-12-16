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12:51, 16 декабря 2024 года

В Орле определились с планом новогодних и рождественских мероприятий

Его опубликовала администрация города.

Фото из архива

Администрация города Орла опубликовала план мероприятий, посвященных празднованию Нового 2025 года и Рождества Христова.

Так, для жителей и гостей областного центра проведут ряд мероприятий: фестиваль "Дружно встретим Новый год", благотворительную акцию "Свет Рождественской звезды", тематическую ярмарку на площади и улице Ленина, перед входом в Горпарк. На 25 декабря запланировано открытие катка на площади Ленина, с этого же дня для юных орловцев проведут ряд интерактивных, музыкальных, спортивно-развлекательных программ, интермедий и спектаклей.

В ночь на 1 января запланировано мероприятие "Новогодняя ночь" на главной площади Орла, "Встречаем Новый 2025 год". – на площади перед городским центром культуры. Во второй день нового года поздравят матерей, родивших детей в первые дни 2025 года, 6 января в городском парке пройдет концерт, посвященный Рождеству Христову. Полный список мероприятий можно посмотреть по ссылке.


Сергей Силаев
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