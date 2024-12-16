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14:00, 16 декабря 2024 года Орловские боксеры привезли медали из Тульской области В активе наших земляков восемь наград различного достоинства.



Фото: группа "Орлэкс бокс"

Орловские боксеры завоевали медали на соревнованиях в Тульской области. В городе Узловая состоялся межрегиональный турнир по боксу.



Сборная команда Орловской области под руководством тренеров Аспидова и Байрамова показала прекрасный результат. В копилке наших земляков пять золотых, одна серебряная и две бронзовые награды.



37-е межрегиональные соревнования по боксу были приурочены к 83-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков и посвящены памяти Героя Советского Союза Матвея Кузякина. Об этом сообщили в группе "Орлэкс бокс".







Сергей Мерцалов





