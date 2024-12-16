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12:31, 16 декабря 2024 года В Орловской области более трех тысяч врачей досрочно вышли на пенсию Они имеют трудовой стаж не менее 25 лет в сельской местности или 30 лет в городах или поселках городского типа.



Фото: архив

В Орловской области за последние 22 года более 3 тысяч медицинских работников вышли на пенсию досрочно. Только в этом году таким правом воспользовались 84 человека - врачи, медсестры, фельдшеры, акушеры и другие специалисты. Об этом сообщили в Соцфонде России по Орловской области.



Заместитель начальника управления установления пенсии Отделения Социального фонда России по региону Инесса Володина рассказала, что медики вышли на пенсию раньше общеустановленного возраста, так как отработали не менее 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе или поселке городского типа.



Володина напомнила, что льготный порядок выхода на пенсию распространяется и на медицинских работников хирургического профиля: оперирующих врачей и средний медперсонал. Для этой категории граждан год работы засчитывается как 1 год и 6 месяцев. Также специалист добавила, что для выхода на пенсию в 2024 году необходимо накопить не менее 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициентов, а в 2025-м - уже 30.







Сергей Мерцалов





